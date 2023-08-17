Erzurum’da sıcaktan bunalan mandaların banyo keyfi Sütü ve sütünden yapılan yoğurt ile peyniri yok satan mandaları, hava sıcaklıkları vurdu. Bunalan hayvanlar, dere içinde su banyosu yapıyor. Saatlerce sudan çıkmayan mandaların bu hali, Tanzanya'nın Serengeti Milli Parkı'nı akıllara getiriyor.

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İHA

Söğütlü köyü, Erzurum şehir merkezine yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta…

Efsaneleri dilden dile dolaşan, başta lahana olmak üzere yetiştirdiği yeşilliklere tanınan bu köy, aynı zamanda sahip olduğu mandalarla da ilgi odağı haline geldi.

Köyde yetiştirilen yüzlerce mandanın özellikle sütü ve sütünden yapılan yoğurt ile peyniri yok satıyor.

Serengeti Milli Parkı değil, Erzurum...

Ancak bu sıcak havalar, o hayvanları da vurdu.

Onlar da çareyi dereye girmekte buldu.

Birkaç saatlik otlamadan sonra dereye akın eden mandaların banyosu saatlerce sürüyor.

Kadraja yansıyan su banyosu, Tanzanya'nın Serengeti Milli Parkı'nı akıllara getiriyor.

Manda yetiştiriciliğinin köylerinde çok geçmiş bir tarihe sahip olduğunu anlatan Söğütlü Köyü Muhtarı Seyfettin Küçükler, şöyle konuştu:

"Sağım zamanı kuyruklar oluyor"

Manda yetiştiriciliği zor bir iş. Özellikle son yıllarda artan hava sıcaklıkları nedeniyle güçlükler yaşıyoruz. Mandaların en büyük ihtiyacı otlanma ile birlikte su alanları. Yetkililer bölgede su ile alakalı planlama ve projeler yaparken, mutlaka mandaların su ihtiyacını da düşünmek zorunda. Yoksa bu geçim kaynağımız olan iş de kaybolup gider. Dededen, atadan bize kalan manda yetiştiriciliğini devam ettirmeye çalışıyoruz. Uzmanlar manda sütünün büyük yararı olduğunu söylüyor. O yüzden sağım zamanı bazen köyde kuyruklar oluyor. Manda sütünü aynı zamanda yoğurt ve peynir olarak değerlendiriliyoruz.

"Su banyosunun zamanını mandalar ayarlıyor"

Yaklaşık 130 mandaya çobanlık yapan Çoban Ali Güner ise “Her sabah köydeki mandaları meydanda topluyorum ve çayırlarda otlatıyorum. Bunlar bütün köyün hayvanları. Elbette mandaların en büyük ihtiyacı su ve su banyosu. Bu olmazsa olmaz. Çok keyif alıyorlar. Su banyosunun zamanını mandalar ayarlıyor. İhtiyaçları olduğunu anlıyorum ve dere kenarına götürüyorum. Sudan ne zaman çıkacaklarına yine onlar karar veriyor. Serinlemek ve su içinde olmak onlara keyif veriyor. Ben de onları izleyerek dinleniyorum. Hayvanların suya girmesi süt verimini artırıyor. Suda temizleniyorlar.” diye konuştu.