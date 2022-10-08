Erzurum'da sürücünün kontağını çevirmesiyle otomobil alev topuna döndü

Erzurum Aziziye'de sürücüsünün kontağını çevirdiği otomobil, bir anda alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobil ise kullanılmaz hale geldi.

Saat 20.45 sıralarında Erzurum'un Aziziye ilçesi Selçuklu Mahallesi Emirşeyh Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Onur Adanır, 25 EF 148 plakalı otomobiline binerek kontağı çevirdi.

Adanır, kontağı çevirir çevirmez otomobil motor kısmından alev aldı. Otomobili terk eden sürücü çevredekilerden yardım istedi.

O sırada devriye görevinde bulunan bekçiler de telsiz anonsuyla durumu haber merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri söndürdü.

Otomobil kullanılamaz hale geldi

DHA'nın haberine göre, otomobil kullanılamaz hale gelirken, Onur Adanır’ın kısa süre önce aracını tamir ettirdiği öğrenildi.









