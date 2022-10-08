Petrol
0.00%
Euro
0.00%
Dolar
0.00%
Altın
0.00%
Borsa
0.00%
Bitcoin
365.420
0.12%
BTXN Coin
9.80
-5.03%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Erzurum'da sürücünün kontağını çevirmesiyle otomobil alev topuna döndü

    Erzurum Aziziye'de sürücüsünün kontağını çevirdiği otomobil, bir anda alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobil ise kullanılmaz hale geldi.
    • 08.10.2022 - 21:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Erzurum'da sürücünün kontağını çevirmesiyle otomobil alev topuna döndü

    Saat 20.45 sıralarında Erzurum'un Aziziye ilçesi Selçuklu Mahallesi Emirşeyh Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Onur Adanır, 25 EF 148 plakalı otomobiline binerek kontağı çevirdi.

    Adanır, kontağı çevirir çevirmez otomobil motor kısmından alev aldı. Otomobili terk eden sürücü çevredekilerden yardım istedi.

    O sırada devriye görevinde bulunan bekçiler de telsiz anonsuyla durumu haber merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri söndürdü.

    Otomobil kullanılamaz hale geldi

    DHA'nın haberine göre, otomobil kullanılamaz hale gelirken, Onur Adanır’ın kısa süre önce aracını tamir ettirdiği öğrenildi.

    Erzurum da sürücünün kontağını çevirmesiyle otomobil alev topuna döndü #1

    Erzurum da sürücünün kontağını çevirmesiyle otomobil alev topuna döndü #2

    Erzurum da sürücünün kontağını çevirmesiyle otomobil alev topuna döndü #3


    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Tacikistan lideri İmamali Rahman'ın Putin'e hediyesi
    Dünya

    Tacikistan lideri İmamali Rahman'ın Putin'e hediyesi

    Salavat nasıl getirilir? Salavat-ı Şerif Türkçe anlamı nedir ve faziletleri neler?
    Yaşam

    Salavat nasıl getirilir? Salavat-ı Şerif Türkçe anlamı nedir ve faziletleri neler?

    Görüş Bildir