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    Erzurum'da telesiyejde mahsur kalan 17 kişinin JAK timlerince kurtarılma anı

    Palandöken Kayak Merkezi'nde arızalanan telesiyej hattında mahsur kalan ve Jandarma Arama Kurtarma timlerince kurtarılan 17 kişinin kurtarılma anı görüntülendi.
    • AA
    • 26.12.2021 - 03:47
    • Güncelleme : 26.12.2021 - 03:55
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    Erzurum'da telesiyejde mahsur kalan 17 kişinin JAK timlerince kurtarılma anı

    Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otele ait kayak pistindeki telesiyej hattı önceki gün mekanik olarak arızalanıp yeniden çalıştırılamayınca hattaki 8 telesiyejde bulunan 17 kişi mahsur kaldı.

    JAK TİMLERİ DEVREYE GİRDİ

    Bu kişilerin kurtarılması için bölgeye otelin görevlilerinin yanı sıra bu tür olaylara müdahale etmek için kayak merkezinde hazır bekletilen JAK timleri sevk edildi.
    Kısa sürede olay yerine gelen JAK timleri, telesiyejlerde mahsur kalanları halat yardımıyla aşağı indirip kurtardı.

    Erzurum'da telesiyejde mahsur kalan 17 kişinin JAK timlerince kurtarılma anı - VİDEO

    SAĞLIK DURUMLARI İYİ

    Mahsur kalanların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Jandarma Genel Komutanlığı mahsur kalanların JAK timlerince kurtarılmasına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

    Erzurum da telesiyejde mahsur kalan 17 kişinin JAK timlerince kurtarılma anı #1

    Erzurum da telesiyejde mahsur kalan 17 kişinin JAK timlerince kurtarılma anı #2

    Erzurum da telesiyejde mahsur kalan 17 kişinin JAK timlerince kurtarılma anı #3

    Erzurum da telesiyejde mahsur kalan 17 kişinin JAK timlerince kurtarılma anı #4

    Erzurum da telesiyejde mahsur kalan 17 kişinin JAK timlerince kurtarılma anı #5

    Erzurum da telesiyejde mahsur kalan 17 kişinin JAK timlerince kurtarılma anı #6

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