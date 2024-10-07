Erzurum'da terörle mücadele ekiplerinden tam isabet Erzurum’da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün öncülüğünde, personele yönelik "Terörle Mücadele Operasyonel Atış Teknikleri Kursu" organize edildi.

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İHA

Türk Polis Teşkilatı'nın kritik birimlerinden olan terörle mücadele ekipleri, her yıl olduğu gibi bu yılda eğitim ve denetim kursuna tabi tutuldu.

Erzurum'da çeşitli kulvarlarda sınanan polis ekipleri, zorlu denemeleri başarıyla tamamladılar.

"EĞİTİMDE MERHAMET, VATANA İHANETTİR"

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Erzurum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde personellerimize yönelik 10 günlük “Terörle Mücadele Operasyonel Atış Teknikleri Kursu” düzenlenmiştir. “Eğitimde ter dökmeyen savaşta kan döker” şiarı ile hareket eden personelimiz ve eğitmenlerin “Eğitimde merhamet, vatana ihanettir” mantığı ile verilen zorlu eğitim sürecini tüm personellerimiz başarıyla tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazanmıştır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)