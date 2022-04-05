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    Erzurum'da yapılan PKK operasyonunda HDP'li ilçe başkanı gözaltına alındı

    Erzurum'da emniyet ekipleri, PKK terör örgütüne yönelik 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
    • İHA
    • 05.04.2022 - 00:31
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    Erzurum'da yapılan PKK operasyonunda HDP'li ilçe başkanı gözaltına alındı

    Erzurum'da PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda sabah saatlerinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü ile koordineli şekilde operasyonel çalışma yapıldı.

    Palandöken, Hınıs ve Tekman ilçelerinde 6 ayrı adreste yapılan eş zamanlı operasyon sonucu aralarında HDP ilçe başkanının da olduğu 6 kişi yakalandı.

    HDP İLÇE BAŞKANININ DA OLDUĞU 6 KİŞİ YAKALANDI

    "Silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü mensuplarına yardım/yataklık yapmak, terör örgütü propagandası yapmak" suçlarına karıştıkları tespit edilen Sadrettin Ö., Perihan Ö., Polat Ö., Berivan K., Abdurrahman D. ve Sevda D. isimli şahıslar gözaltına alındı.

    Erzurum da yapılan PKK operasyonunda HDP li ilçe başkanı gözaltına alındı #1

    EVLERDE ÇOK SAYIDA ÖRGÜT MENSUPLARINA AİT FOTOĞRAFLAR VB. MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

    Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 adet 9 mm çapında Çek 14’lüsü tabir edilen tabanca, bu tabancaya ait 2 adet şarjör, 151 adet 9 mm çapında fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 82 adet av tüfeği fişeği, örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, çok sayıda hakkında toplatma kararı bulunan örgütsel içerikli kitaplar, çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

    Şahısların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

    Erzurum da yapılan PKK operasyonunda HDP li ilçe başkanı gözaltına alındı #2

    Erzurum da yapılan PKK operasyonunda HDP li ilçe başkanı gözaltına alındı #3

    Erzurum da yapılan PKK operasyonunda HDP li ilçe başkanı gözaltına alındı #4

    Erzurum da yapılan PKK operasyonunda HDP li ilçe başkanı gözaltına alındı #5


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