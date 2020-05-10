Belediye ekipleri tarafından Anneler Günü kutlanan 85 yaşındaki kadın, "İlk defa biri anneler günümü kutladı ve yine ilk defa çiçek alıyorum." dedi.

Erzurum'da Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar tarafından oluşturulan 10 kişilik PALTİM ekibi, ilçede belirlediği kadınların kapısını çalıp, 10 Mayıs Anneler Günü nedeniyle çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.

Kapı kapı dolaşan görevlileri gören anneler ise duygu dolu anlar yaşadı.

"İLK DEFA ÇİÇEK ALIYORUM"

Ekipler, 3 çocuk annesi Pamuk Gullebi'nin evine giderek Anneler Günü'nü kutladı.

Hayatında ilk kez anneler gününün kutlandığını, yine ilk kez çiçek ve hediye alındığını belirten Gullebi, "Eşim yıllar önce öldü. Bir kızım İzmit'te evli, oğlumun biri cezaevinde diğeri ise engelli benimle birlikte. Hiçbir gelirim yok. Bizi her zaman olduğu gibi bugünde de hatırlayan başkanımızdan Allah razı olsun." dedi.

Erzurum'da yaşayan yaşlı kadın ilk kez çiçek aldı ViDEO

"İLK KEZ BİRİ ANNELER GÜNÜ'MÜ KUTLADI"

Eşiyle birlikte Yenişehir semtinde yaşayan Tülay Sucu ise, "18 yıllık evliyim. Çocuğum olmadı. Bugün ilk kez biri benim Anneler Günü'mü kutlayıp ve çiçek verdi. Bu mutluluğu bana yaşatan başkanımıza ve PALTİM ekibine teşekkür ediyorum." dedi.