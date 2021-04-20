Erzurum'da zift dolu tanker devrildi
Erzurum’un İspir ilçesinde, zift yüklü tankerin devrilmesi sonucu kara yolu ulaşıma kapandı.
- İHA
- 20.04.2021 - 13:58
- Güncelleme : 20.04.2021 - 13:59
Erzurum İspir ilçesi istikametinden Rize İkizdere istikametine seyreden tanker, freninin boşalması sonucu virajı alamayarak devrildi.
İkizdere’ye 10 kilometre mesafede Dereiçi mevkisinde meydana gelen kazada, asfalt yapımında kullanılan zift dolu tankerin devrilmesi sonucu kara yolu ulaşıma kapandı.
SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI
Tankeri son anda dereye düşmekten kurtaran sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Araç kullanılamaz hale gelirken tankerin içinden zift yola döküldü. Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.