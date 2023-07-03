Erzurum'daki cirit gösterisinde başlarına sopa isabet eden izleyiciler yaralandı 'Geleneksel Kültür Sanat ve Bal Festivali'ndeki cirit gösteri maçında, sporcuların attığı sopalar 3 izleyicinin kafasına isabet etti. Yaralanan 3 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Müsabaka anında ciritçilerden biri dengesini kaybedip, atından düşerken, bir diğeri de atın kontrolünü sağlayamayıp izleyicilerin arasından dışarı çıktı.

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DHA

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen 'Geleneksel Kültür Sanat ve Bal Festivali'nde izleyicilerin başına gelmeyen kalmadı…

Festivalin açılış konuşmalarından hemen sonra davetliler yöresel sanatçıların söylediği türküler eşliğinde halay çekti.

Protokolün bulunduğu alana gelen atlı ciritçiler, Efkan Ala ve Okay Memiş'e bayrak hediye etti.

Bir süre daha festivale eşlik eden protokol, ardından ilçeden ayrıldı.

Jandarma uyardı ancak...

Cağ kebapların kurulduğu, mangalların yakıldığı ve dev semaverde çayların demlendiği festivalde sıra cirit oyununa geldi...

Katılımcılar, gösteri maçının yapılacağı alana gitti.

Geçen yıl yaşanan bazı kazalar nedeniyle bölgede önlem alan jandarma, çevredekilerin sahayı belirleyen güvenlik şeridinin en az 5-10 metre uzağında durmasını istedi ve sık sık uyarıda bulundu.

Tüm uyarılara rağmen sahayı belirleyen şeridin hizasından maçları izleyenler, kazaya neden oldu.

Dikkat cirit geliyor: 3 yaralı

Sporcular dörtnala sürdüğü atlarıyla rakiplerine yakalayıp, ellerindeki ciriti fırlattı.

Atılan bazı cirit sopaları, sporcuyu sıyırıp, kalabalığın içine düştü.

Sopanın farklı noktalarda başlarına isabet etmesiyle yaralanan 3 kişiye, sağlık ekipleri müdahale etti.

Birkaç izleyicide sopanın vücuduna çarpmasıyla kısa süreli ağrılar çekti.

Bazı kişiler 'Dikkat cirit geliyor' diyerek eğilip, tehlikeyi savuşturdu.

Sporculardan biri attan düştü, diğeri alanın dışına çıktı

Gösteri maçında atlarını dörtnala süren sporculardan biri yere düşerken, bir diğeri de atın kontrolünü kaybedip, katılımcıların arasından şeridi atlayarak, oyun alanının dışına çıktı.

O anlar tüm katılımcılara korku dolu anlar yaşattı.

İki gün 2 gece sürecek olan festivale yakınları ile İzmir'den katılan ve başına cirit sopasının isabet etmesiyle yaralanan İbrahim Kızıltan, başından geçenleri şöyle anlattı:

"Deprem oldu sandım, ışıklar söndü"

Kalabalığın içinde ciriti izliyordum. Sopanın geldiğini fark edemedim. Bir anda deprem oldu sandım ve ışıklar söndü. Kendime geldiğimde başımda şiddetli bir ağrı vardı. Elimi sürdüğümde kanadığını fark ettim. Yanımdakilerin seslenmesi ile sağlık ekipleri gelip, müdahale etti. Çok şükür ucuz atlattık. Birbirlerine sopa ile vuran sporcular bu acıya nasıl dayanıyor? Sağlık görevlileri benden başka biri çocuk iki kişinin daha yaralandığını söyledi. Aslında jandarma bizleri uyarmıştı ama daha iyi görelim diye sahayı belirleyen güvenlik şeridinin yanına kadar geldik.

30 dakika sürdü

Yaklaşık 30 dakika süren cirit gösteri yaralanmaların artması üzerine sona erdi.

Ardından festivaldekiler yeniden konser alanına giderek, eğlenmeye devam etti.