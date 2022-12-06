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    Erzurum'daki Karanlıkdere Kanyonu dağcıların rotasında

    Erzurum'un Şenkaya ilçesi sınırındaki doğal güzelliğe sahip Karanlıkdere Kanyonu, dağcıların yürüyüş ve tırmanış rotaları arasında bulunuyor.
    • 06.12.2022 - 02:36
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    Erzurum'daki Karanlıkdere Kanyonu dağcıların rotasında

    Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun (TDF) Kars ve Ardahan'daki üyelerinden oluşan 10 kişilik grup, derin ve uzun vadiler, mağaralar ve kayalıkların bulunduğu vadide doğa yürüyüşü yaptı.

    Dağcılar 10 kilometre yürüyüş yaptı

    Sonbahar renklerine bürünen vadide doğayla iç içe güzel vakit geçiren dağcılar, etkinliği 10 kilometre yürüyüşle tamamladı.

    Federasyonun Ardahan Temsilcisi Muhammed Yıldırım, Karanlıkdere Kanyonu'nun güzel doğasını yakından görmek amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

    Erzurum daki Karanlıkdere Kanyonu dağcıların rotasında #1

    "Karanlıkdere Kanyonu'na tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz"

    AA'nın haberine göre, kanyonun önemli bir gezi yeri olduğunu, bu nedenle başkalarının da bölgeyi görmesini istediklerini ifade eden Yıldırım, "Amacımız bu ve benzeri yerleri keşfederek bölgemizin tanıtımını sağlamak. Buraya daha fazla vatandaşın gelmesini ve bu eşsiz doğal güzellikleri kendilerinin de yaşamasını istiyoruz. Bu temennilerle Karanlıkdere Kanyonu'na tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi.

    Erzurum daki Karanlıkdere Kanyonu dağcıların rotasında #2

    Erzurum daki Karanlıkdere Kanyonu dağcıların rotasında #3


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