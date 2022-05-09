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    Erzurum’daki Karasu Nehri'nde ‘atlı banana’

    Adrenalin tutkunları, karların erimesiyle birlikte debisi yükselen Karasu Nehri'nde atların arkasına bağladıkları şambrellerle heyecan yaşadı.
    • 09.05.2022 - 10:15
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    Erzurum’daki Karasu Nehri'nde ‘atlı banana’

    Osmanlı Atlı Spor Kulübü üyeleri, Erzurum’un Yakutiye ilçesinin kırsal Dumlu Mahallesi'nden geçen Karasu Nehri'nde atlı eğlence düzenledi.

    Karla kaplı ovada veya dağlarda atlı safarinin yanı sıra dört nala sürdükleri atlara bağladıkları iplerle snowboard ve kayak yaptıklarını belirten üyelerden Adem Ugan, DHA’ya konuştu.

    “Heyecan verici bir spor”

    Ugan, “Dağlarda eriyen karlar ve son bir haftadır bölgede etkili olan sağanaklar nedeniyle Karasu Nehri coşmuş durumda. Sahillerde tatilcilerin yaşadığı ‘banana’ keyfini bizler de kulübümüzün hemen yanından geçen Karasu Nehri'nde denedik. Bunun için sürat teknesi yerine at, ‘banana’ yerine de otomobil iç lastiği olan şambreli modern hale getirerek kullandık. Şambrele oturanları atlarımızla çekerek götürdük. Suyun güçlü akıntısı nedeniyle biraz zorlandık ama muhteşem bir keyifti. Bunu kısa süre içinde göl şeklinde durgun suda deneyeceğiz. Heyecan verici bir spor, herkese tavsiye ederim.” dedi.

    “Atlı bananayı şortla değil kıyafetlerimizle yaptık”

    Ali Uçar ise “Erzurum'da havalar hala soğuk. Bu nedenle atlı bananayı şortla değil kıyafetlerimizle yaptık. Bunlar denemeydi. Suyun hızı biraz durduğunda daha zevkli olacağına inanıyorum.” ifadesini kullandı.

    Erzurum’daki Karasu Nehri nde ‘atlı banana’ #1

    Erzurum’daki Karasu Nehri nde ‘atlı banana’ #2

    Erzurum’daki Karasu Nehri nde ‘atlı banana’ #3

    Erzurum’daki Karasu Nehri nde ‘atlı banana’ #4

    Erzurum’daki Karasu Nehri nde ‘atlı banana’ #5

    Erzurum’daki Karasu Nehri nde ‘atlı banana’ #6

    Erzurum’daki Karasu Nehri nde ‘atlı banana’ #7


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