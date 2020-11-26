Terörle mücadelede önemli rol oynayan yerli İHA ve SİHA'lar artık Erzurum'dan havalanacak. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İHA ve SİHA'ların konuşlandığı merkezde inceleme yaptı.

Hain terör örgütlerinin korkulu rüyası olan İHA ve SİHA'la büyük büyük mücadelenin en önemli unsurlarından biri haline geldi.

Terörle mücadelede büyük yol kat edilirken Türkiye, göklerdeki gücünü uçan savunma sistemleri ile tüm dünyaya kabul ettirdi.

Önce Suriye, Irak’ın kuzeyi, Libya Son olarak da Karabağ’da rüştünü ispat etti.

MERKEZ İNCELENDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan İHA ve SİHA merkezi Erzurum’da faaliyete geçti. İlk incelemeleri yapmak üzere Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş geçtiğimiz haftalarda merkeze bir ziyaret gerçekleştirdi.

Terörle mücadelede etkin rol oynayan bayraktar tb2 İHA ve SİHA’lar güvenlik güçlerinin gökyüzündeki gözü olacak.

Erzurum'dan havalanacak yerli İHA ve SİHA'ların merkezi incelendi VİDEO







ERZURUM'DAN UÇACAKLAR

İnsansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları, bölgeye Erzurum semalarından gönderilecek

Ayrıca gökyüzü kartallarımızdan biri olan ve 15 Temmuz 2020 tarihinde geçirdiği uçak kazasında şehit olan İrfan Aydoğan’ın ismi de hainlerin korkulu rüyası olan gökyüzündeki gören gözümüz SİHA’ya verildi.



