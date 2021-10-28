Ankara Esenboğa Havalimanı'nda filmleri aratmayan bir uçak kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğünce "Geniş Katılımlı Acil Durum Planı" kapsamında düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği inişe geçen bir uçak, pist başlangıç kısmına düştü.

MOTOR YANGINI TOZ VE KÖPÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ

Uçağın motorlarında çıkan yangın, Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Müdürlüğü (ARFF) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince kimyevi toz ve köpük kullanılarak söndürüldü.

Esenboğa Havalimanı'nda film gibi tatbikat - Video

ARAZİYE SAVRULAN YOLCULAR KURTARILDI

AFAD ekiplerince de Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) tehditlere karşı uçakta taşınan tehlikeli maddeye müdahalede bulunuldu ve çevreden uzaklaştırıldı. Kimyasal maddeye maruz kalan 2 Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) personeli ve 2 yolcu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Uçakta mahsur kalanlar AFAD, UMKE ve jandarma arama kurtarma (JAK) ekiplerince kurtarılarak, alanda kurulan sahra çadırında yapılan müdahalenin ardından ambulanslara taşındı.

Adeta film sahnelerini andıran tatbikatta senaryo gereği, 2 parçaya ayrılan uçaktan araziye savrulan yolcular ise K-9 köpekleri ile bulunarak jandarma helikopteriyle kurtarıldı.

ÖĞRENCİLER YARALI ROLÜNDE

Havalimanı Mülki İdare Amiri Murat Soylu'nun kriz merkezinden takip ve koordine ettiği tatbikatta, bir arama kurtarma helikopteri, 50 araç, 300 personel, toplu zayiat alanında uzman 7 değerlendirme ekibi ve gönüllü olarak "yaralı" rolünde olan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi öğrencileri görev aldı.

Tatbikatı, Akyurt Kaymakamı Metin Selçuk, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, DHMİ İşletme Daire Başkanı Kürşad Özer, DHMİ Esenboğa Havalimanı Başmüdürü Yücel Karadavut ile IGA Havalimanı ARFF Müdürü Mehmet Çalışkan yerinde takip etti.

UÇAK MAKETİNİ ARRF PERSONELİ YAPTI

İçerik anlamında havalimanlarında yapılan en büyüklerden biri olma özelliğine sahip olan tatbikatta kullanılan uçak maketi, yüzde 80 oranında geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak, DHMİ Esenboğa ARFF Müdürlüğü personeli tarafından yapıldı.

Ekiplerin el emeği olan uçağın gövde kısmı eski bir LPG tankından, burun, kuyruk ve kanatlarındaki profiller ise hurda malzemeler kullanılarak inşa edildi.