Esenler’de bina inşaatının bulunduğu sokakta çökme

İstanbul Esenler'de yapımı devam eden bir inşaat temelinin yanındaki sokağın temelinde kayma meydana geldi.

Esenler Kemer Mahallesi 945. Sokakta bulunan bir inşaat temeli yanındaki sokak zemini, bilinmeyen bir sebeple kaydı. Kayma seslerini duyan sokak sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

BAZI VATANDAŞLAR EVLERİNDEN AYRILDI

Alınan ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye eve polis ekipleri sokakta yaşanabilecek bir tehlikeye karşı güvenlik önlemi aldı. Kaymanın meydana gelen sokak ise yaya-vatandaş trafiğine kapatıldı. Sokak üzerinde bulunan binalardaki bazı vatandaşlarda evlerinden ayrıldı.

Ekiplerin olay yerindeki inceleme çalışmaları devam ediyor.