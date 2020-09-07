Esenler'de irtibata geçtiği kişilere elindeki sahte dolarları, "düşük kurdan, ucuza satıyorum" diyerek sattığı belirlenen Suriyeli, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine yapılan ihbara göre, 30 Ağustos tarihinde Esenler'de bir kişi kendisine düşük kurdan dolar satacağını söyleyen Suriyeli Muhammed A. ile buluştu.

Şahıs, bu kişiden 5 bin dolar aldı. Bir süre sonra elindeki dolarların sahte olduğunu fark eden şahıs, durumu polise bildirdi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

YEĞENİYLE İRTİBATA GEÇTİ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürerken, şüphelinin önceden 5 bin dolar dolandırdığı kişinin yeğeniyle irtibat halinde olduğu ve bu kez de ona sahte dolar satmayı planladığı öğrenildi.

POLİS BEKLEMEYE BAŞLADI

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Bahçelievler Adnan Kahveci Caddesi üzerinde beklemeye başladı. Bir süre sonra buluşma yerine gelen Suriyeli sahte dolarları sattığı esnada polis ekiplerince yakalanmak istedi ancak ilk anda kaçmaya başardı

Esenler'de sahte dolar satan Suriyeli yakalandı ViDEO



DOLARLARI FIRLATIP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Polis ile şüpheli arasındaki kovalamaca sürerken, şüpheli önce elindeki sahte dolar dolu poşeti yere fırlattı daha sonra da cebindeki gerçek dolarları etrafa saçarak kaçmaya devam etti.

Kovalamaca sonunda Suriyeli Muhammed A. kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Suriyeli Muhammed A., adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.