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    Esenler'de sosyal mesafesiz baklava kuyruğu

    İstanbul'un Esenler ilçesinde ucuz baklava almak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu. Oluşan kuyrukta sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği görüldü.
    • DHA
    • 16.04.2021 - 18:15
    • Güncelleme : 16.04.2021 - 18:26
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    Esenler'de sosyal mesafesiz baklava kuyruğu

    Esenler Atışalanı Caddesi'nde piyasadan çok daha ucuza satılan baklava için vatandaşlar tatlıcının önünde sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak, uzun kuyruk oluşturdu. Dükkan içinde de yoğunluk oluştuğu görüldü.

    "KURALLARA DİKKAT ETMEYE ÇALIŞTIK"

    İftar saati yaklaştıkça kuyruğun uzadığı görüldü. Sırada bekleyen Ali Karakollu, "Yarım saatten fazla sıra bekledik. Beklediğimize değiyor, lezzetli ve uygun. Sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeye çalıştık" dedi.

    Esenler'de sosyal mesafesiz baklava kuyruğu VİDEO

    Esenler de sosyal mesafesiz baklava kuyruğu #1


    Esenler de sosyal mesafesiz baklava kuyruğu #2

    Esenler de sosyal mesafesiz baklava kuyruğu #3

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