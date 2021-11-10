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    Esenler'de trafikte yol verme kavgasında İETT şoförüne darp girişimi

    İstanbul Esenler'de bir grup, trafikte yol verme yüzünden tartıştıkları İETT şoförüne saldırarak darbetmeye kalkıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırılan olay, kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 10.11.2021 - 21:12
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 23:52
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    Esenler'de trafikte yol verme kavgasında İETT şoförüne darp girişimi

    Akşam saatlerinde İstanbul'un Esenler ilçesi Birlik Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İETT şoförü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında trafikte yol verme tartışması çıktı.

    ARAÇTAN İNEN 5 KİŞİ, ŞOFÖRE SALDIRDI

    Hafif ticari araçtan inen 5 kişi, İETT şoförüne saldırarak darbetmeye kalkıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle olay büyümeden sonlandı.

    OLAY ANI KAMERADA

    Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hafif ticari araçtan inenlerin İETT şoförüne saldırdıkları ve çevredekilerin araya girerek olayı sonlandırdığı görülüyor.

    Esenler'de trafikte İETT şoförüne darp girişimi VİDEO

    Esenler de trafikte yol verme kavgasında İETT şoförüne darp girişimi #1

    Esenler de trafikte yol verme kavgasında İETT şoförüne darp girişimi #2

    Esenler de trafikte yol verme kavgasında İETT şoförüne darp girişimi #3

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