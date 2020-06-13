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    Esenyurt Belediyesi önünde davullu zurnalı pazarcı eylemi

    3 aydan bu yana faaliyetlerine izin verilmediğini öne süren bir grup pazarcı, belediye binası önünde davulu zurnalı eylem yaptı.
    • DHA
    • 13.06.2020 - 12:08
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    Esenyurt Belediyesi önünde davullu zurnalı pazarcı eylemi

    İstanbul'da zabıtaların, 2 yıldan bu yana tezgah açtıkları söylenen Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'ndeki semt pazarını pandemi sürecini gerekçe göstererek kapattığını söyleyen pazarcılar, Esenyurt Belediye binası önünde tezgah açtı.

    Davul zurna eşliğinde "başkan istifa" sloganları atan pazarcılar, ellerindeki iki koli yumurtayı belediye binasına atmaya hazırlanırken, polis müdahale etti.

    KADIN PAZARCI ATMADAN ENGELLENDİ

    Yumurtaları pazarcıların elinden alan polis, çantasından çıkardığı yumurtayı binaya atmaya yeltenen bir kadın pazarcıyı da engelledi.

    Esenyurt Belediyesi önünde davullu zurnalı pazarcı eylemi - VİDEO

    SEÇİM ÖNCESİ BAŞKANLA FOTOĞRAFLARINI GÖSTERDİ

    "Bizlerin pazarcı olmadığını söylüyorlar" diyerek isyan eden bir kişi, seçim öncesinde belediye başkanıyla pazarda çekildiği fotoğrafları göstererek "Ben mi yalan söylüyorum, onlar mı?" dedi.

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