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Esenyurt Belediyesi önünde davullu zurnalı pazarcı eylemi

Esenyurt Belediyesi önünde davullu zurnalı pazarcı eylemi

3 aydan bu yana faaliyetlerine izin verilmediğini öne süren bir grup pazarcı, belediye binası önünde davulu zurnalı eylem yaptı.