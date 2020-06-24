Sel felaketinin yaşandığı mahallede facianın izlerini temizlemek için çalışma yapıldı.

İstanbul Esenyurt'ta Pınar Mahallesi’nde taşan dere su baskınına yol açtı.

1 kişinin hayatını kaybettiği şiddetli yağışın ardında bıraktığı hasar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta başında ‘sarı alarm’ koduyla İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI MAHALLE

Dün öğleden sonra başlayan yağmur, kentin birçok noktasında kendini gösterdi. Bazı yollar göle dönerken bazılarında ise trafik durma noktasına geldi.

Esenyurt Pınar Mahallesi’nde dere taştı ve sokaklar sular altında kaldı. Bodrum katta oturan bir kişi ise hayatını kaybetti.

Esenyurt, sağanağın ardından havadan görüntülendi ViDEO

MAHALLEDE SESSİZLİK

Canla başla yürütülen kurtarma çalışmalarının ardından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sel felaketinin yaşandığı mahalle havadan görüntülendi.

Görüntülerde, facianın izlerinin kaldığı gözlemlenirken mahallenin sessizliğe büründüğü görüntülendi.

Faciaya sebep olan ve mahallenin içerisinden geçen dere yatağı da görüntülere yansıdı.