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    Esenyurt'ta 30 katlı binada doğalgaz patlaması

    Esenyurt'ta bir binada doğalgaz patlaması sonrası çıkan yangında yaralananlar hastaneye sevk edildi.
    • AA
    • 21.01.2021 - 02:33
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 02:37
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    Esenyurt'ta 30 katlı binada doğalgaz patlaması

    Saat 00.30 sıralarında İstanbul'un Esenyurt ilçesi, Yeşilkent Mahallesi 2011. Sokak'taki 30 katlı binanın 6. katında doğalgaz patlaması sonrası yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Polis olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

    Esenyurt ta 30 katlı binada doğalgaz patlaması #1

    PATLAMADA YARALANANLAR VE DUMANDAN ETKİLENENLER OLDU

    Yangının olduğu katta bulunanlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Patlamada yaralanan 5 kişi ve yangında dumandan etkilenenlere ilk müdahale, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı.

    Esenyurt ta 30 katlı binada doğalgaz patlaması #2

    Patlama sebebiyle çıkan yangın binada, etrafa saçılan beton parçaları da park halindeki bir lüks araçta hasara sebep oldu.

    Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Esenyurt ta 30 katlı binada doğalgaz patlaması #3

    Esenyurt ta 30 katlı binada doğalgaz patlaması #4

    Esenyurt ta 30 katlı binada doğalgaz patlaması #5

    Esenyurt ta 30 katlı binada doğalgaz patlaması #6

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