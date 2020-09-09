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    Esenyurt'ta balık istifi yolcu taşımacılığı

    Sosyal mesafe kuralına aykırı tıka basa yolcu taşınan bir minibüsten 12 yerine 24 yolcu çıktı.
    • İHA
    • 09.09.2020 - 09:03
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    Esenyurt'ta balık istifi yolcu taşımacılığı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımalarda ayakta yolcu alınmayacağı belirtildi.

    Yapılan açıklamanın ardından ise minibüslerdeki manzara değişmedi.

    24 YOLCU ÇIKTI

    Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda sivil trafik uygulama ekiplerinin yaptığı uygulamada yine tıka basa yolcu taşındığı görüldü. Bir minibüste 12 yerine toplam 24 yolcu çıktı.

    Sürücülere ayakta yolcu aldığı için 3 bin 150 liraya kadar ceza tutanağı düzenlendi.

    "BİNMEYİN DEDİM YİNE BİNDİLER"

    Fazla yolcu aldığı için ceza yazılan bir minibüs sürücüsü yolcuların kendilerinin bindiğini belirterek, "Yolcu kendisi biniyor. Zorla almıyoruz yolcu kendisi biniyor. Binmeyin dedim yolcu yine kendisi biniyor" dedi.

    Esenyurt'ta balık istifi yolcu taşımacılığı

    Esenyurt ta balık istifi yolcu taşımacılığı #1

    Esenyurt ta balık istifi yolcu taşımacılığı #2

    Esenyurt ta balık istifi yolcu taşımacılığı #3

    Esenyurt ta balık istifi yolcu taşımacılığı #4

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