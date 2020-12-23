Esenyurtta koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bilardo salonuna baskın düzenleyen polis ekipleri, şalterli kaçış planının engelledi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Yeşilkent mahallesinde daha önce defalarca mühürlenen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bilardo salonunun açık olduğu ihbarını alan polis ekipleri baskın düzenledi.

Bilardo oynayıp, nargile içen gençler polis ekiplerini görünce elektrik şalterini indirerek, karanlıktan faydalanıp kaçmak istedi.

Polis ekipleri ve gençler arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Yakalanan gençlere sokağa çıkma kısıtlamasına muhalefet ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet suçlarından para cezası yazıldı.

Esenyurt'ta bilardo salonuna baskın anı VİDEO

"BİZ KAPATMADIK,ŞALTER ATTI"

Polis ekiplerinin girmesiyle ışıkların kapandığı iş yeri sahibinin savunması ise pes dedirtti. “Biz ışıkları kapatmadık, şalter attı. No stres, herkes sakin olsun” diyerek polis ekiplerine kendini savundu.

SALON MÜHÜRLENDİ

Daha önce defalarca mühürlenen ve ısrarla yasağı delen iş yeri ve işletme sahibine, 1593 sayılı kanunun 282 maddesince ceza kesildi. Belediye ekipleri mekanı tekrar mühürleyerek kapattı.