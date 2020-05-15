Esenyurt'ta bir evde yangın çıktı:1 yaralı

Bir dairenin mutfağında çıkan yangın sonucu, evde yaşayan koah hastası yaşlı adam dumandan etkilenerek yaralandı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde, 5 katlı bir binanın giriş katındaki mutfakta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

DUMANLAR DAİREYİ KAPLADI

Daireden dumanların çıktığını fark eden vatandaşların durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu arada, bina sakinleri ise kendi imkanlarıyla tahliye oldu.

1 YARALI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak açmaya çalışırken evde yaşayan Nihat Çiçek'in (65), yerde yattığını fark etti. Koah hastası olan ve dumandan etkilenen yaşlı adam, ilk müdahalenin ardından, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenerek yaralanan yaşlı adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.