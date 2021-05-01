İstanbul Esenyurt'ta bir araç, boş yolda park halindeki araca çarpıp takla attı.

Saat 17.15 sıralarında Esenkent Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olaya göre, 34 BHB 146 plakalı araç, cadde üzerinde park halinde olan ve içinde bir baba ile oğlunun bulunduğu 34 UR 8900 plakalı araca çarparak takla attı.

SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

Kaza sonrası vatandaşlar takla atan sürücüyü araçtan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri hafif yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Öte yandan, kapanan yolcu açmak için seferber olan vatandaş ilginç görüntüler oluşturdu.

Esenyurt'ta boş yolda park halindeki araca çarpıp takla attı

"VURDUĞU GİBİ ZATEN ŞOKE OLDU"

Kaza sırasında park halindeki araçta 3 yaşındaki oğluyla beraber bulunan baba kazaya ilişkin, “Araç içindeydi. Oğlum burada, bende ekmek almaya gittim. Oğlum arabaydı. Geldim gördüm ama kaçacak bir yerim kalmadı zaten park halindeydi. Bu arabaların hepsi park halinde. Vurduğu gibi zaten şoke olduk” ifadelerini kullandı.