Esenyurt’ta D-100 karayolunda Türk bayrağını hayatını riske atarak yerden kaldırdı
Esenyurt’ta bir vatandaş D-100 karayolunda seyir halindeki araçtan düşen Türk bayrağını canını tehlikeye atarak yerden alıp öptü. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
- 16.07.2022 - 22:54
Esenyurt Saadetdere Mahallesi D-100 karayolunda seyir halindeki araçtan Türk bayrağı düştü.
Türk bayrağı için canını tehlikeye attı
O sırada yoldan geçen Deniz Yumitkan adındaki vatandaş canını tehlikeye atarak araçların arasından karşı şeride geçip yerdeki bayrağa doğru koştu.
Türk bayrağını öptü
İHA'nın haberine göre, bayrağı yerden aldıktan soran öpen Yumitkan’ın tekrar koşarak araçların arasından uzaklaştığı görüldü. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Esenyurt’ta D-100 karayolunda Türk bayrağını hayatını riske atarak yerden kaldırdı- Video