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    • Esenyurt’ta D-100 karayolunda Türk bayrağını hayatını riske atarak yerden kaldırdı

    Esenyurt’ta D-100 karayolunda Türk bayrağını hayatını riske atarak yerden kaldırdı

    Esenyurt’ta bir vatandaş D-100 karayolunda seyir halindeki araçtan düşen Türk bayrağını canını tehlikeye atarak yerden alıp öptü. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
    • 16.07.2022 - 22:54
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    Esenyurt’ta D-100 karayolunda Türk bayrağını hayatını riske atarak yerden kaldırdı

    Esenyurt Saadetdere Mahallesi D-100 karayolunda seyir halindeki araçtan Türk bayrağı düştü.

    Türk bayrağı için canını tehlikeye attı

    O sırada yoldan geçen Deniz Yumitkan adındaki vatandaş canını tehlikeye atarak araçların arasından karşı şeride geçip yerdeki bayrağa doğru koştu.

    Esenyurt’ta D-100 karayolunda Türk bayrağını hayatını riske atarak yerden kaldırdı #1

    Türk bayrağını öptü

    İHA'nın haberine göre, bayrağı yerden aldıktan soran öpen Yumitkan’ın tekrar koşarak araçların arasından uzaklaştığı görüldü. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Esenyurt’ta D-100 karayolunda Türk bayrağını hayatını riske atarak yerden kaldırdı- Video

    Esenyurt’ta D-100 karayolunda Türk bayrağını hayatını riske atarak yerden kaldırdı #2

    Esenyurt’ta D-100 karayolunda Türk bayrağını hayatını riske atarak yerden kaldırdı #3


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