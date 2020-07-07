Sosyal mesafe kurallarına uyulmayan bir minibüste, 14 yerine 42 yolcu çıkarken, sürücüye 3 bin 254 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, kent genelinde kurallara aykırı yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerine devam ediyor.

Esenyurt ilçesinde uygulama yapan ekiplerin durdurdukları minibüsten birisinde 12 yerine 24 yolcu diğerinde ise 19 yolcu çıktı.

EN YOĞUN YOLCU SAYISI

Uygulamalarına devam eden ekipler şaşkınlık oluşturan bir görüntü ile karşılaştı. Bir minibüsün içerisinden oturan 14 yolcu çıkması gerekirken toplam 42 yolcu çıktı.

Minibüs kapısının içerisindeki yoğunluktan dolayı kapanmadığı görüldü.

Esenyurt'ta denetime takılan minibüsten 42 kişi çıktı ViDEO

3 BİN 254 LİRA PARA CEZASI

Sürücülere hem il Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten 3 bin 150 TL hem de fazla yolcu taşımaktan 104 TL para cezası uygulandı.