Esenyurt'ta DEVA Partili bir kadın üyelik karşılığında erzak dağıttı

Esenyurt'ta DEVA Partili bir kadın üyelik karşılığında erzak dağıttı

İstanbul Esenyurt'ta bir vatandaş, DEVA Partili bir kadının partiye üyelik karşılığında erzak dağıttığı görüntüleri kayda aldı.

İstanbul Esenyurt'ta DEVA Partili bir kadının vatandaşlara partiye üye olmaları karşılığında erzak vereceğini söylediği bir video sosyal medyaya düştü.

"Sizi DEVA Partisine üye yapacağım, onay veriyormusunuz"

Video da erzak arabasının yanında bulunan kadının, "Arkadaşlar ben sizi DEVA Partisine üye yapıyorum, onay veriyormusunuz?" dediği görülüyor.

Esenyurt'ta DEVA Partili bir kadın üyelik karşılığında erzak dağıttı - Video

"DEVA Partisi insanları partiye üye yapmak için erzak dağıtıyoruz diye algı yapıyor"

Videoyu kayda alan kişi ise, "Kadın orda bağırıyor, 'DEVA Partisine üye yapacağım, kabul ediyormusunuz? Sonra erzağınızı vereceğim' diyor. DEVA Partisi insanlara üyelik yapıp, erzak veriyoruz diye algılar yapıyor, kandırıyor. İnsanların kimliklerini alıyorlar, üye yapıyorlar sonra erzaklarını veriyorlar." ifadelerini kullandı.