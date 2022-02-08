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    Esenyurt'ta elektrik çarpan güvenlik görevlisi işten çıkarıldı

    İstanbul Esenyurt'ta bir sitede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan kadın, elektrikli ısıtıcıdaki kaçak nedeniyle akıma kapıldı. Olay anı kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 08.02.2022 - 19:02
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 19:14
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    Esenyurt'ta elektrik çarpan güvenlik görevlisi işten çıkarıldı

    24 Ocak Pazartesi günü sabah saatlerinde İstanbul'un Esenyurt ilçesi Esenkent Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana gelen olayda, güvenlik görevlisi olarak çalışan Fatma Işık, güvenlik kulübesinde kullandığı elektrikli ısıtıcının yerini değiştirmek istedi.

    ISITICIDAKİ AKIMA KAPILDI

    Isıtıcıdaki elektrik kaçağı nedeniyle Fatma Işık çarpıldı. Akıma kapılan kadın, yere yığıldı. Daha sonra kendine gelen kadın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Esenyurt'ta elektrik çarpan güvenlik görevlisi işten çıkarıldı VİDEO

    FİRMA, SİGARA İÇTİĞİ GEREKÇESİYLE İŞTEN ÇIKARDI

    Ölümden dönen Işık’ın bağlı olduğu firma olayın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda Işık’ın sigara içtiğinin gözükmesi üzerine firma yetkilileri, kadını işten çıkardı.

    Esenyurt ta elektrik çarpan güvenlik görevlisi işten çıkarıldı #1

    Esenyurt ta elektrik çarpan güvenlik görevlisi işten çıkarıldı #2

    Esenyurt ta elektrik çarpan güvenlik görevlisi işten çıkarıldı #3


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