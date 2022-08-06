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    Esenyurt'ta elindeki döner bıçağıyla vatandaşa tehditler savurdu

    Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullandığı öğrenilen Selami Ş., elindeki döner bıçağıyla etrafındakilere tehditler savururken ki anları kameraya yansıdı.
    • 06.08.2022 - 01:22
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    Esenyurt'ta elindeki döner bıçağıyla vatandaşa tehditler savurdu

    Esenyurt'ta akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Bahçeyolu Caddesi'nde, Selami Ş. uyuşturucu madde kullandıktan sonra eline döner bıçağı alarak sokağa çıktı.

    Döner bıçağıyla tehdit etti

    Üstünü çıkaran adam elindeki döner bıçağı ile çevreye tehditler savururken, diğer elindeki bıçakla da zaman zaman kendisine zarar verdi.

    Esenyurt'ta elindeki döner bıçağıyla vatandaşa tehditler savurdu - Video

    Esenyurt ta elindeki döner bıçağıyla vatandaşa tehditler savurdu #1

    Polis ikna etmeye çalıştı

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini sağladıktan sonra öfkeli adamı ikna çalışmalarına başladı.

    Esenyurt ta elindeki döner bıçağıyla vatandaşa tehditler savurdu #2

    O anlar kamerada

    Selami Ş., polis ekiplerine ve vatandaşlara bıçak sallayarak kendisinden uzak durmalarını söyledi.

    İHA'nın haberine göre, ekiplerin yaklaşık bir saatlik ikna çalışmasının ardından şahıs gözaltına alındı. Yaşanan hareketli dakikalar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Esenyurt ta elindeki döner bıçağıyla vatandaşa tehditler savurdu #3


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