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    Esenyurt'ta iki grup arasında kavga çıktı

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.
    • İHA
    • 19.05.2020 - 16:20
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    Esenyurt'ta iki grup arasında kavga çıktı

    İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki grup arasında apartmanda gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

    İki grup arasında yaşanan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

    2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kavgada yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kavgaya karıştığı belirlenen biri kadın 2 kişi polis merkezine götürüldü.

    Kısıtlama gününde sokak ortasında kavgaya para cezası

    PARA CEZASI KESİLDİ

    Polis ekipleri koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve kavgaya karışan kişilere Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefetten para cezası kesti.

    Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ederken, kavga anları ise çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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