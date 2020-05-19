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- Esenyurt'ta iki grup arasında kavga çıktı
Esenyurt'ta iki grup arasında kavga çıktı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.
- İHA
- 19.05.2020 - 16:20
İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki grup arasında apartmanda gürültü nedeniyle tartışma çıktı.
İki grup arasında yaşanan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kavgaya karıştığı belirlenen biri kadın 2 kişi polis merkezine götürüldü.
Kısıtlama gününde sokak ortasında kavgaya para cezası
PARA CEZASI KESİLDİ
Polis ekipleri koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve kavgaya karışan kişilere Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefetten para cezası kesti.
Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ederken, kavga anları ise çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.