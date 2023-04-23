Esenyurt’ta ikinci el eşya dükkanında yangın çıktı Esenyurt’ta ikinci el eşya satan dükkanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler sebebiyle yan tarafta bulunan 4 katlı bir binada etkilendi.

İHA İstanbul'da saat 03.30 sıralarında Esenyurt Yeşilkent Mahallesi 1913 Sokak’ta bulunan tek katlı ikinci el eşya satan dükkanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesiyle dükkan alev alev yandı. Alevler 4 katlı binaya sıçradı Rüzgarında etkisiyle yan tarafında bulunan 4 katlı binaya alevler sirayet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü İtfaiye yangını söndürdü

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alev alev yanan dükkana müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yan tarafında bulunan 4 katlı binanın dış cephesine ulaşan alevler binanın dış cephe kaplaması ve dairelerin camında maddi hasara neden oldu. Dükkan kullanılamaz hale geldi Yangında ölü ve yaralı olmazken ikinci el eşya satan dükkan tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.