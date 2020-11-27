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    Esenyurt'ta indirim kuyruğu

    Esenyurt'ta indirimli ürünleri satın almak isteyen vatandaşlar, AVM'deki mağazalara akın etti.
    • İHA
    • 27.11.2020 - 12:13
    • Güncelleme : 27.11.2020 - 12:27
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    Esenyurt'ta indirim kuyruğu

    Dünya genelinde Kasım ayının son haftasına denk gelen ve Türkiye'de "Efsane Cuma" olarak anılan günde yapılan indirimler uzun kuyruklara yol açtı.

    Artan korona virüs vakalarına rağmen sabahın erken saatlerinde AVM önlerine akın eden vatandaşlar, dakikalarca AVM’lerin açılmasını bekledi.

    MAĞAZA ÖNÜNDE UZUN BEKLEYİŞ

    AVM’lerin açılmasıyla beraber vatandaşlar bu sefer mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

    AVM içindeki uzun kuyruklar kameralara yansırken indirimin vatandaşlara koronavirüsü unutturduğu görüldü.

    Esenyurt'ta indirim kuyruğu ViDEO

    Esenyurt ta indirim kuyruğu #1

    Esenyurt ta indirim kuyruğu #2

    Esenyurt ta indirim kuyruğu #3

    Esenyurt ta indirim kuyruğu #4

    Esenyurt ta indirim kuyruğu #5

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