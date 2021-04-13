Esenyurt’ta işçi servisi kaza yaptı: 8 yaralı

Esenyurt’ta bir işçi servisi ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1’i ağır, toplam 8 kişi yaralandı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Akçaburgaz Mahallesi Alkop Caddesi’nde meydana gelen olayda, araç sürücüsü 39 yaşındaki O.E., 200 metre ilerideki kavşaktan dönmek yerine kestirmeden yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Bu sırada seyir halinde olan işçi servisi minibüsü sürücüsü Cengiz Bilgili ise duramayarak O.E.’nin kullandığı araca çarptı.

Çarpmanın etkisi ile O.E.’nin aracı yaklaşık 100 metre sürüklendi.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

Araç içinde sıkışan O.E.’yi ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkardı. Ağır yaralı olduğu söylenilen O.E. ve işçi servisindeki 7 kişi çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili tutanak tutarak araçları ise otoparka kaldırdı.

"TERSTEN GELDİ"

Kaza anını anlatan sürücü Cengiz Bilgili, diğer aracın ters yöne dönüş yapmaya çalıştığını kaydederek, “Burada kazalar oluyor, sürekli önlem alınması lazım. 200 metre ileriden dönmek varken buradan dönüyorlar. Canlarını da düşünmüyorlar. Tersten geldi karşı yola girmeye çalışırken ben de düz geliyordum. Dolayısıyla vurdum.” dedi.





