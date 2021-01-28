Esenyurt’ta kumar oynarken yakalandı: Koronaya inanmıyorum

Esenyurt’ta bir iş yerinde, yasak olmasına rağmen sosyal mesafesiz ve maskesiz kumar oynayan 18 kişiye toplam 62 bin 442 lira ceza yazıldı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, Fatih Mahallesi Bahçeyolu Caddesi üzerinde bir iş merkezinin ikinci katında açık kıraathane olduğu ve içeride kumar oynandığı ihbarını aldı.

Polis ekipleri söz konusu adrese yaptığı operasyonda, ruhsatsız kıraathane içerisinde 2 ayrı oda da toplam 18 kişinin kumar ve kağıt oynunu oynadığını çay ve sigara tükettiğini tespit etti.

PARA CEZASI KESİLDİ

Polis ekipleri, hem yasak olan kumar oyunu oynandığı hem de hıfzıssıhha kurallarına uyulmadığını tespit ettiği kişiler hakkında toplam 3 bin 469’ar liradan toplam 62 bin 442 lira para ceza tutanağı düzenledi.

Ruhsatsız olan iş yeri ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

"KORONAYA İNANMIYORUM"

Daha önce de pandemi sürecinde kendisine 3 kez ceza uygulandığını bununla birlikte ise 4 olduğunu söyleyen şahıs, “Koronaya inanmıyorum. Korona çıktığından beri ben bu ortamdayım, hasta olmadım.” dedi.

"YÜZ BİNLERCE İNSAN ÖLÜYOR"

Bu sözlere sinirlenen muhabir, "Ben koronadan ağabeyimi ve yeğenimi kaybettim. Yüz binlerce insan ölüyor, sen kalkıyorsun ben inanmıyorum diyorsun. Devlet bu konuda yalan mı söylüyor. Ailenden kimseyi kaybetmedin ondan inanmıyorsun." diyerek tepki gösterdi.

Esenyurt'ta kumar baskını VİDEO





