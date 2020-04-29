Bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, fabrikada hasar oluştuğu ortaya çıktı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesin bağlı Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan endüstriyel makineler ve yedek parça üreten 3 katlı fabrikada yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşlar yangını fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Esenyurt'ta makine fabrikasında yangın çıktı ViDEO

KONTROL ALTINA ALINDI

Fabrikanın üst katlarındaki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını söndürdü.

Yangın sonucu kısmen kullanılamaz hale gelen fabrikada hasar oluştu.