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    Esenyurt’ta manav sahibini soğan ile döven şahıslar yakalandı

    Esenyurt'ta manav sahibini eline aldıkları soğanla saldırarak darp eden yabancı uyruklu şahıslar, yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 18.06.2021 - 21:56
    • Güncelleme : 18.06.2021 - 22:06
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    Esenyurt’ta manav sahibini soğan ile döven şahıslar yakalandı

    Geçtiğimiz günlerde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan bir manavın önüne gelen yabancı uyruklu şahıslar, aralarında anlaşmazlık olduğu öğrenilen manav dükkanı sahibine soğanla saldırarak darp etmişti.

    SOĞANLI SALDIRGANLAR YAKALANDI

    Yaşanan olayla ilgili Esenyurt Polis Merkezi Amirliği ekipleri başlattığı çalışma neticesinde şahısların kimliklerini belirledi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde olaya karıştığı tespit edilen yabancı uyruklu Y.A., M.E., B.K., A.A., A.N., M.A.D. ve M.W.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

    Öte yandan darp eden iki şahsın daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

    Esenyurt’ta manav sahibini soğan ile döven şahıslar VİDEO

    Esenyurt’ta manav sahibini soğan ile döven şahıslar yakalandı #1

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