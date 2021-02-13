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Esenyurt'ta masaj salonuna koronavirüs baskını

Esenyurt'ta masaj salonuna koronavirüs baskını

Esenyurt'ta koronavirüse karşı alınan önlemlere rağmen açık olduğu öğrenilen bir masaj salonuna polis ekipleri baskın yaptı.