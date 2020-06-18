Esenyurt’ta maske takmayana ceza kesildi

Polis ekiplerinin denetimi sırasında maske takmamakta ısrar eden bir kişiye 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi. Ceza kesilen kişinin sürekli gülümsemesi ise dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Yeni kararın ardından Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, meydan ve çevresinde maske kontrolü yaparken, bazı noktalarda da minibüsleri denetledi.

KURALLARA UYMAYANLARA UYARI

Birçok vatandaşın yasağa uyduğu görülürken, uymayanlara da uyarılarda bulunuldu. Kuralları uymamakta ısrar edenler ise cezayı yedi.

Esenyurt'ta maske takmamakta ısrar edince ceza yedi İZLE

KİMİ ŞAPKASINDAN KİMİ CEBİNDE ÇIKARDI

Meydan çevresine çıkan sokak aralarında denetim yapan polis ekiplerinin uyardığı bir kişi, başında bulunan şapkasının altından maskesini çıkararak, yüzüne taktı. Bir diğeri ise maskesini cebinden çıkardı.

MASKE TAKMAMAKTA ISRAR ETTİ, CEZAYI YEDİ

Meydanda maskesiz olarak yürüyen bir kişi de polis ekipleri tarafından uyarıldı. Uyarılara rağmen maskesini takmayan ve umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken kişiye, polis ekipleri 3 bin 150 lira idari para cezası kesti.

Ceza kesilen kişinin sürekli gülümsemesi ise kameralara yansıdı.

MASKESİZ OLANLAR MİNİBÜSTEN İNDİRİLDİ

Öte yandan trafik polisleri de Esenyurt'ta çeşitli noktalarda minibüslerde denetim yaptı. Fazla yolcu olan minibüslere ceza kesilirken, maskesiz olduğu görülen vatandaşlar da minibüslerden indirildi.