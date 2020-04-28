Esenyurt'ta mühürlü kahvede kumar oynadılar

Polis ekipleri denetim sırasında, iki ayrı kahvede kumar oynayan toplam 14 kişiyi yakalayarak haklarında cezai işlem uyguladı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Saadetdere Mahallesi'nde, Sezgin B.'ye ait kahveyi denetleyen polis ekipleri içeride bulunan 8 kişinin kumar oynadığını belirledi.

AYNI KAHVEYE İKİNCİ BASKIN

Bu kişilere 1593 sayılı kanunun 282 'nci maddesi uyarınca 3 bin 150'şer TL ceza kesilirken, gelen zabıta ekipleri bu iş yerinin daha önce mühürlendiğini belirledi.

Kahve mühürlenirken, Sezgin B., Esenyurt Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

BAŞKA BİR KAHVEDE DE 6 KİŞİ YAKALANDI

Çınar Mahallesi 1394 Sokak'ta da kumar oynatıldığı ihbarı üzerine ekipler sevk edildi. Buradaki kahvede içeride 6 kişinin bulunduğu belirtilirken iş yerini işleten Nihat C., ruhsat ibraz edemedi.

3 BİN LİRA PARA CEZASI

İçerideki 6 kişiye yine aynı yasa uyarınca, 3 bin 150'şer TL idari para cezası kesildi. İş yeri sorumlusu Esenkent Polis Merkezi Amirliği'ne işlemlerin tamamlanması için teslim edildi.