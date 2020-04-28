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    Esenyurt'ta mühürlü kahvede kumar oynadılar

    Polis ekipleri denetim sırasında, iki ayrı kahvede kumar oynayan toplam 14 kişiyi yakalayarak haklarında cezai işlem uyguladı.
    • DHA
    • 28.04.2020 - 10:03
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    Esenyurt'ta mühürlü kahvede kumar oynadılar

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Saadetdere Mahallesi'nde, Sezgin B.'ye ait kahveyi denetleyen polis ekipleri içeride bulunan 8 kişinin kumar oynadığını belirledi.

    AYNI KAHVEYE İKİNCİ BASKIN

    Bu kişilere 1593 sayılı kanunun 282 'nci maddesi uyarınca 3 bin 150'şer TL ceza kesilirken, gelen zabıta ekipleri bu iş yerinin daha önce mühürlendiğini belirledi.

    Kahve mühürlenirken, Sezgin B., Esenyurt Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

    BAŞKA BİR KAHVEDE DE 6 KİŞİ YAKALANDI

    Çınar Mahallesi 1394 Sokak'ta da kumar oynatıldığı ihbarı üzerine ekipler sevk edildi. Buradaki kahvede içeride 6 kişinin bulunduğu belirtilirken iş yerini işleten Nihat C., ruhsat ibraz edemedi.

    3 BİN LİRA PARA CEZASI

    İçerideki 6 kişiye yine aynı yasa uyarınca, 3 bin 150'şer TL idari para cezası kesildi. İş yeri sorumlusu Esenkent Polis Merkezi Amirliği'ne işlemlerin tamamlanması için teslim edildi.

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