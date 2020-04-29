Esenyurt'ta otomobil kaza yaptı: 5 yaralı
- İHA
- 29.04.2020 - 08:39
İstanbul Esenyurt'ta Y.E.O. idaresindeki 34 PS 8608 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, S.D. yönetimindeki 59 PG 903 plakalı motosiklete ardından yol çalışması nedeniyle bir şeridi kapalı olan yoldaki dubaları geçip, çalışanlara ait park halindeki 34 UNV 61 plakalı panelvan araca çarptı.
Otomobil daha sonra bariyerlere çarparak durabildi.
2'Sİ AĞIR 5 YARALI
Kazada motosiklet sürücü S.D ile ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu şahıs ağır, otomobilde ise sürücü Y. E.O, F.Ç, K.B yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Esenyurt'ta otomobil kaza yaptı: 5 yaralı ViDEO
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri trafiği tek şeritten sağlamaya çalışırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.