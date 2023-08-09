Esenyurt’ta park halindeki kamyon optik dükkanına çarptı Esenyurt'ta park halindeki kamyon hareket ederek optik dükkanına çarptı. Kazada yaralanan olmazken o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde saat 20.00 sıralarında Battalgazi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde, park halindeki 34 DL 1771 plakalı kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle hareket etmeye başladı.

Kaza anı kamerada

Kamyon, önce kaldırımdaki aydınlatma direğine ardından bir optik dükkanına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken yaşanan kaza anı dükkanın güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"Yüksek bir gürültü oldu ve çok korktuk"

Dükkan çalışanı Cihan Gürgen, “Tezgahın arkasında oturuyordum. Bir anda bir gürültü koptu. Baktım şöyle etrafıma tam olarak anlayamadım çok yüksek bir gürültüydü, çok korktuk. Sonradan kafamı çevirdiğimde kamyonun girip camı kırdığını gördüm. Sonra köşeye doğru kaçtım. Çok şükür yaralanma olmadı. Sadece maddi konuda onda da yapacak bir şey yok.” dedi.