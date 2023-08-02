Esenyurt’ta polis uygulamasında 2 kişi gözaltına alındı İstanbul'un Esenyurt ilçesinde polisin asayiş uygulamasında 2 kişi gözaltına alındı.

İHA

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinesinde, Esenyurt’ta halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükûnunun sağlanması amacıyla, 4 aşamalı olarak "Asayiş ve Dar Alan Uygulaması" gerçekleştirildi.

Ehliyet ve ruhsat kontrolü yapıldı

Bağlarçesme, Balıkyolu, Pınar ve Çınar mahallelerinde gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri şüpheli araçları durdurarak ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı.

İki gözaltına alındı

Bağlarçeşme Mahallesi’nde yapılan uygulamada bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde bulunurken, bir kişinin ise aranmasının olduğu tespit edildi.

İki şahıs ekiplerce gözaltına alınarak Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.