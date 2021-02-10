Esenyurt'ta sahte madeni euro operasyonu

Esenyurt'ta sahte madeni euro bastıkları iddiasıyla bir fabrikaya düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Esenyurt'un Akçaburgaz Mahallesi'ndeki metal geri dönüşüm yapılan fabrikaya sahte para basımı yapıldığı gerekçesiyle operasyon düzenledi.

MADENİ PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış madeni 3 bin 500 euro ile kalıba girmek üzere hazırlanmış madeni para ele geçirildi.

Sahte para basımında kullanıldığı belirtilen makinelerle çeşitli düzeneklere el koyan polis, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.