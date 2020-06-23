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    Esenyurt'ta selde mahsur kalanlar var

    Yağış sonrası 2 dakikada tavana kadar su dolan bodrum kattaki bir dairede yaşayan 3 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
    • DHA
    • 23.06.2020 - 16:51
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    Esenyurt'ta selde mahsur kalanlar var #1

    İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Esenyurt'ta Pınar Mahallesi'nde adeta can pazarı yaşanıyor.

    Sağanak nedeniyle Pınar Mahallesi'nde sokaklar göle dönerken özellikle bodrum katlarda bulunan daireler 2 dakika içerisinde suyla doldu.

    Mahalledeki sokaklar göle dönerken tavana kadar su dolu bodrum katlarda yaşayan vatandaşlar için kurtarma çalışmaları sürüyor.

    Esenyurt'ta selde mahsur kalanlar var #2

    3 KİŞİ MAHSUR KALDI

    Bodrum katta yer alan bir dairede 3 kişinin mahsur kaldığının öğrenilmesinden sonra ise vatandaşlar demir korkulukları kırarak daireye girmeye çalıştı. Vatandaşların başarısız olması sonucu gelen itfaiye ekipleri demirleri keserek daireye ulaştı. İtfaiye ekiplerinin daire içerisindekileri arama kurtarma çalışması sürüyor.

    Esenyurt'ta selde mahsur kalanlar var #3

    Esenyurt'ta selde mahsur kalanlar var #4

    Esenyurt'ta selde mahsur kalanlar var #5

    Esenyurt'ta selde mahsur kalanlar var #6

    Esenyurt'ta selde mahsur kalanlar var #7

    Esenyurt'ta selde mahsur kalanlar var #8

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