Esenyurt'ta selde mahsur kalanlar var

Esenyurt'ta selde mahsur kalanlar var

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Yağış sonrası 2 dakikada tavana kadar su dolan bodrum kattaki bir dairede yaşayan 3 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Esenyurt'ta Pınar Mahallesi'nde adeta can pazarı yaşanıyor.

Sağanak nedeniyle Pınar Mahallesi'nde sokaklar göle dönerken özellikle bodrum katlarda bulunan daireler 2 dakika içerisinde suyla doldu.

Mahalledeki sokaklar göle dönerken tavana kadar su dolu bodrum katlarda yaşayan vatandaşlar için kurtarma çalışmaları sürüyor.





3 KİŞİ MAHSUR KALDI

Bodrum katta yer alan bir dairede 3 kişinin mahsur kaldığının öğrenilmesinden sonra ise vatandaşlar demir korkulukları kırarak daireye girmeye çalıştı. Vatandaşların başarısız olması sonucu gelen itfaiye ekipleri demirleri keserek daireye ulaştı. İtfaiye ekiplerinin daire içerisindekileri arama kurtarma çalışması sürüyor.