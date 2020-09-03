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    Esenyurt'ta seyyar satıcı ile zabıta ekiplerinin kavgasını polis ayırdı

    Satış yapmasına izin verilmemesi üzerine sattığı ürünleri yere döken işportacı ile zabıta memurları arasında çıkan kavgayı, orada bulunan diğer satıcılar görüntülendi.
    • DHA
    • 03.09.2020 - 18:06
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    Esenyurt'ta seyyar satıcı ile zabıta ekiplerinin kavgasını polis ayırdı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, Yenikent Mahallesi’ndeki kapalı pazar yerinde izinsiz olarak yumurta başta olmak üzere çeşitli ürünleri satmak isteyen bir kişinin yanına gelen zabıta memurları, ona engel olmak istedi.

    Zabıta memurları, ürünlere el koyma yetkileri olduğunu belirtince seyyar satıcı, buna tepki gösterdi.

    Seyyar satıcının arkadaşı, yumurtaların bir bölümünü alıp uzaklaştırdı. Kovadaki yumurtalarına el konulacağını anlayan seyyar satıcı, tekme atarak ürünlerin bir bölümünü yere döktü.

    Esenyurt'ta seyyar satıcı ile zabıta ekiplerinin kavgasını polis ayırdı VİDEO

    TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

    Zabıta memurları ile seyyar satıcı arasında kavga çıktı.  Çıkan kavgada polis, seyyar satıcı ile arkadaşına göz yaşartıcı gaz sıktı.  Seyyar satıcı kelepçelenerek polis merkezine götürülürken, arkadaşı kaçtı. Kavga anları, olay yerindeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Esenyurt ta seyyar satıcı ile zabıta ekiplerinin kavgasını polis ayırdı #1

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