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    Esenyurt'ta silahlı çatışma: Failler gözaltında

    İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen silahlı çatışmayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • 28.12.2022 - 22:15
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 22:18
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    Esenyurt'ta silahlı çatışma: Failler gözaltında

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Balıkyolu Mahallesi’nde sabah saat 10.40 sıralarında meydana gelen olayda, G.Y. ve R.K. isimli şahıslar arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.

    Şahıslar karşılıklı olarak birbirlerine ateş ederken, olayda iki şahısla birlikte orada bulunan E.Ü. isimli şahıs da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şahıslar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    2 şüpheli gözaltında

    Hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınan G.Y. ve R.K. şahıslar, polis ekiplerince emniyete götürüldü.

    Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemelerde 17 adet boş kovan, 1 adet fişek ve 7 araçta fişek izlerine rastladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, G.Y. isimli şahıs tartıştığı kişiyi tanımadığını sorgulamasında, husumetlisi olduğunu düşündüğü bir şahsın olayı gerçekleştirmiş olabileceğini belirttiği öğrenildi.

    19 ayrı suçtan sabıka kayıtları çıktı

    Şahıslara yönelik yapılan sorgulamada; her iki şahsın da toplam 19 adet çeşitli suçlardan kayıtları olduğu ayrıca R.K. isimli şahsın 2 ayrı dosyadan aranma kaydı olduğu tespit edilirken konuyla ilgili tahkikat işlemleriyse devam ediyor.

    Esenyurt’taki silahlı çatışmanın failleri gözaltına alındı VİDEO

    Esenyurt ta silahlı çatışma: Failler gözaltında #1

    Kavga anı kamerada

    Öte yandan G.Y. ve R.K. isimli şahıslar arasında çıkan silahlı kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şahısların birbirlerine ateş açtıkları orada bulunan E.Ü. isimli şahsın da yaralandığı görüldü.

    Esenyurt ta silahlı çatışma: Failler gözaltında #2


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