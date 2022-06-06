Esenyurt'ta yabancı uyruklu 2 grup arasında silahlı çatışma

İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesinde saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

2 grup sokak ortasında silahla çatıştı

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahlarını çıkaran 2 grup cadde üzerinde çatışarak ilerledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

1'i ağır 3 yaralı

DHA'nın haberine göre, çatışmada yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.









