Tüm uyarılara rağmen toplu taşıma kurallarını ihlal eden bir minibüs şoförü, kendisini çeken gazetecilere tepki gösterdi. Denetim yapan ekipler, kurallara uymayan minibüslere ceza yağdırdı.

İstanbul Esenyurt'ta, koronavirüs önlemleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Sosyal mesafesiz yolcu taşıyan minibüslere yönelik yapılan denetimlerde, polisi gören bazı minibüsçüler geri geri kaçsa da cezadan kurtulamadı.

BAKANLIK AÇIKLAMASININ ARDINDAN SIKI DENETİM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasının ardından koronavirüs salgını ile mücadele de denetlemelerini artıran Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sosyal mesafesiz yolcuğun yapıldığı minibüslere yönelik uygulamalarını artırdı.

Esenyurt'ta yolcuları tıka basa minibüse doldurdu VİDEO







CEZA YAZILDI

Ekipler, ilçe genelinde yapılan tüm denetimlere rağmen koltuk sayısının üstüne tıka yolcu taşıyan minibüslere ceza yağdırdı.

EKİPLERİ GÖREN KAÇTI

Bazı minibüs sürücülerinin, yapılan uygulamayı görünce güzergah dışına çıkarak kaçtığı görüldü. Plakası alınan minibüslere de hem hıfzıssıhha kanununa uymamak hem de fazla yolcu taşımaktan ceza yazıldı.

MİNİBÜSÇÜNÜN TAVRI PES DEDİRTTİ

Ayakta fazla yolcu alarak tıka basa yolcu taşıyan bir minibüs sürücüsü ise uzatılan mikrofonlara tepki gösterdi. Kendisine neden fazla yolcu taşıdığı sorulan sürücü, "Sabah sabah sinirlendirmeyin adamı." diyerek çıkıştı.