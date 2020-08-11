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- Esenyurt'ta yolcuları tıka basa minibüse doldurdu
Esenyurt'ta yolcuları tıka basa minibüse doldurdu
- İHA
- 11.08.2020 - 09:53
- Güncelleme : 11.08.2020 - 09:53
İstanbul Esenyurt'ta, koronavirüs önlemleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.
Sosyal mesafesiz yolcu taşıyan minibüslere yönelik yapılan denetimlerde, polisi gören bazı minibüsçüler geri geri kaçsa da cezadan kurtulamadı.
BAKANLIK AÇIKLAMASININ ARDINDAN SIKI DENETİM
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasının ardından koronavirüs salgını ile mücadele de denetlemelerini artıran Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sosyal mesafesiz yolcuğun yapıldığı minibüslere yönelik uygulamalarını artırdı.
Esenyurt'ta yolcuları tıka basa minibüse doldurdu VİDEO
CEZA YAZILDI
Ekipler, ilçe genelinde yapılan tüm denetimlere rağmen koltuk sayısının üstüne tıka yolcu taşıyan minibüslere ceza yağdırdı.
EKİPLERİ GÖREN KAÇTI
Bazı minibüs sürücülerinin, yapılan uygulamayı görünce güzergah dışına çıkarak kaçtığı görüldü. Plakası alınan minibüslere de hem hıfzıssıhha kanununa uymamak hem de fazla yolcu taşımaktan ceza yazıldı.
MİNİBÜSÇÜNÜN TAVRI PES DEDİRTTİ
Ayakta fazla yolcu alarak tıka basa yolcu taşıyan bir minibüs sürücüsü ise uzatılan mikrofonlara tepki gösterdi. Kendisine neden fazla yolcu taşıdığı sorulan sürücü, "Sabah sabah sinirlendirmeyin adamı." diyerek çıkıştı.