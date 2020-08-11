Dolar
7.2966
-0.5601%
Euro
8.566
-0.5768%
Altın
1995.4
-1.5866%
Borsa
1092.11
1.5425%
G. Altın
469.075
-1.9592%
Bitcoin
85974.49
-1.2919%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Esenyurt'ta yolcuları tıka basa minibüse doldurdu

    Tüm uyarılara rağmen toplu taşıma kurallarını ihlal eden bir minibüs şoförü, kendisini çeken gazetecilere tepki gösterdi. Denetim yapan ekipler, kurallara uymayan minibüslere ceza yağdırdı.
    • İHA
    • 11.08.2020 - 09:53
    • Güncelleme : 11.08.2020 - 09:53
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt'ta yolcuları tıka basa minibüse doldurdu

    İstanbul Esenyurt'ta, koronavirüs önlemleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

    Sosyal mesafesiz yolcu taşıyan minibüslere yönelik yapılan denetimlerde, polisi gören bazı minibüsçüler geri geri kaçsa da cezadan kurtulamadı.

    BAKANLIK AÇIKLAMASININ ARDINDAN SIKI DENETİM

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasının ardından koronavirüs salgını ile mücadele de denetlemelerini artıran Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sosyal mesafesiz yolcuğun yapıldığı minibüslere yönelik uygulamalarını artırdı.

    Esenyurt'ta yolcuları tıka basa minibüse doldurdu VİDEO


    CEZA YAZILDI

    Ekipler, ilçe genelinde yapılan tüm denetimlere rağmen koltuk sayısının üstüne tıka yolcu taşıyan minibüslere ceza yağdırdı.

    EKİPLERİ GÖREN KAÇTI

    Bazı minibüs sürücülerinin, yapılan uygulamayı görünce güzergah dışına çıkarak kaçtığı görüldü. Plakası alınan minibüslere de hem hıfzıssıhha kanununa uymamak hem de fazla yolcu taşımaktan ceza yazıldı.

    MİNİBÜSÇÜNÜN TAVRI PES DEDİRTTİ

    Ayakta fazla yolcu alarak tıka basa yolcu taşıyan bir minibüs sürücüsü ise uzatılan mikrofonlara tepki gösterdi. Kendisine neden fazla yolcu taşıdığı sorulan sürücü, "Sabah sabah sinirlendirmeyin adamı." diyerek çıkıştı.

    Esenyurt ta yolcuları tıka basa minibüse doldurdu #1

    Esenyurt ta yolcuları tıka basa minibüse doldurdu #2

    Esenyurt ta yolcuları tıka basa minibüse doldurdu #3

    Esenyurt ta yolcuları tıka basa minibüse doldurdu #4

    Görüş Bildir