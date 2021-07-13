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    İstanbul'da eşini oğlunun önünde vurarak öldürdü

    Eyüpsultan’da alkollü olan şahıs, eşini oğlunun gözü önünde vurdu. Başından vurulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 13.07.2021 - 04:15
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 05:18
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    İstanbul'da eşini oğlunun önünde vurarak öldürdü

    İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi, Güzeltep Mahallesi Barış Sokak'ta alkollü bir şekilde sokağa gelen T.A., küfürler savurarak yürüdüğü sırada eşi Fatma Akdeniz ve oğlu M.A.A. ile karşılaştı.

    T.A., eşi Fatma Akdeniz’le sokak ortasında tartışmaya başladı.

    TEHDİT SAVURUP ETEŞ ETTİ

    Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs, yanındaki silahı çıkartarak tehditler savurup ateş etmeye başladı.

    T.A.'nın silahından çıkan kurşun eşi Fatma Akdeniz’in başına isabet etti.

    Kadın kanlar içinde yere yığılırken, T.A. hızla olay yerinden ayrıldı.

    İstanbul'da eşini oğlunun önünde vurarak öldürdü VİDEO

    BABASINI İHBAR ETTİ

    Annesini kanlar içinde gören M.A.A., ilk önce annesine yardım etmeye çalıştı, sonra da polisi arayarak ihbarda bulundu.

    Gelen ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Fatma Akdeniz’in hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

    İstanbul da eşini oğlunun önünde vurarak öldürdü #1

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