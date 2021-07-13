Eyüpsultan’da alkollü olan şahıs, eşini oğlunun gözü önünde vurdu. Başından vurulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi, Güzeltep Mahallesi Barış Sokak'ta alkollü bir şekilde sokağa gelen T.A., küfürler savurarak yürüdüğü sırada eşi Fatma Akdeniz ve oğlu M.A.A. ile karşılaştı.

T.A., eşi Fatma Akdeniz’le sokak ortasında tartışmaya başladı.

TEHDİT SAVURUP ETEŞ ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs, yanındaki silahı çıkartarak tehditler savurup ateş etmeye başladı.

T.A.'nın silahından çıkan kurşun eşi Fatma Akdeniz’in başına isabet etti.

Kadın kanlar içinde yere yığılırken, T.A. hızla olay yerinden ayrıldı.

İstanbul'da eşini oğlunun önünde vurarak öldürdü VİDEO

BABASINI İHBAR ETTİ

Annesini kanlar içinde gören M.A.A., ilk önce annesine yardım etmeye çalıştı, sonra da polisi arayarak ihbarda bulundu.

Gelen ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Fatma Akdeniz’in hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.