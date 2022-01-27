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    Eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na silahlı saldırı

    Eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 27.01.2022 - 03:25
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 03:28
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    Eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na silahlı saldırı

    Eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu saat 00.30 sıralarında Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

    SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

    Dört yerinden yaralanan Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti. Yanında bulunan şoförü ise yaralandı.

    Eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu na silahlı saldırı #1


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