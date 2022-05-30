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    Edirne'de eski eşini silahla vurarak yaralayan şahıs tutuklandı

    Edirne'nin Keşan ilçesinde marketten çıkan eski eşi Sevcan K.'yı sokak ortasında tabancayla sol bacağından vurarak yaralayan Savaş Kılıç (37), tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 30.05.2022 - 19:08
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 19:08
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    Edirne'de eski eşini silahla vurarak yaralayan şahıs tutuklandı

    Edirne'nin Keşan ilçesi Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Savaş Kılıç, alışveriş yaptıktan sonra marketten çıkan eski eşi Sevcan K.’ya silahlı saldırıda bulundu.

    Eski eşini silahla yaraladı

    Eski eşin tabancayla açtığı ateş sonucu Sevcan K., sol bacağından yaralandı. Kılıç olay yerinden kaçarken, yaralı kadın ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

    Tutuklandı

    DHA'nın haberine göre, polisin olayla ilgili başlattığı çalışma ile şüpheli Kılıç, bir süre sonra tabanca ile birlikte yakalanarak, gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Savaş Kılıç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

    Edirne de eski eşini silahla vurarak yaralayan şahıs tutuklandı #1


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